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K. A. iz Prokuplja, koji je sinoć oko 20 časova u centru grada Prokuplja napao dvojicu maloletnika i krenuo na njih nožem, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Prokuplju određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati.

Kako nam je potvrdio tužilac ovog tužilaštva Milan Pantović, osumnjičeni će biti saslušan pred dežurnim tužiocem u zakonskom roku.

- Prikupljaju se podaci od građana, policija sprovodi istragu. Za sada se sumnjiči za nasiličko ponašanje, a videćemo sve kada se završi istraga koja se vodi - kazao nam je Pantović.

Mesto napada u Prokuplju Foto: Kurir.rs/B. R.

Mi smo još saznali da je napadač sinoć nekog srednjoškolca hvatao za vrat, te da je nekolicini naneo lake telesne povrede.

- Išao je po gradu, vikao, pominjao je da je u njega ušao neki lik iz filma "Južni vetar" , pa je bukvalno svakog pored kojeg je prošao nekako oštetio - kažu nam svedoci i dodaju da je deci, navodno, vikao i "da su mu ubili brata".

Ovo nije prvi put u poslednje vreme da se građani žale na tog istog muškarca. Kako kažu, on je i ranije je maloletnike presretao po ulici i vikao.

- Druga mog sina je terao da kaže: "Amin" i to iz čista mira, pa je dete to na kraju i uradilo i on se oda samo okrenuo i otišao - priča nam jedan roditelj.

Od sinoć su se čule i druge priče o ovom čoveku, te će policija narednih dana da ispita sve te navode.