Elektro nadzornik Z. Ž. teško je povređen tokom rada sa visokim naponom, ali je uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći preminuo.
Hronika
POGINUO RADNIK EPS-a U KOPU DRMNO! Tragedija u Kostolcu, elektro nadzornik stradao od strujnog udara
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Radnik Elektroprivrede Srbije preminuo je nakon što je teško povređen tokom rada na kopu "Drmno" u Kostolcu. Elektro nadzornik Z. Ž. doživeo je strujni udar, a uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći, nije uspeo da preživi.
Nesreća je potresla njegove kolege i javnost, dok su iz Elektroprivrede Srbije saopštili da se utvrđuju sve okolnosti i detalji incidenta.
Elektroprivreda Srbije uputila je porodici preminulog radnika najdublje saučešće.
Kurir.rs/RINA
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