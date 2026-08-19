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Radnik Elektroprivrede Srbije preminuo je nakon što je teško povređen tokom rada na kopu "Drmno" u Kostolcu. Elektro nadzornik Z. Ž. doživeo je strujni udar, a uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći, nije uspeo da preživi.

Nesreća je potresla njegove kolege i javnost, dok su iz Elektroprivrede Srbije saopštili da se utvrđuju sve okolnosti i detalji incidenta.

Elektroprivreda Srbije uputila je porodici preminulog radnika najdublje saučešće.

Kurir.rs/RINA

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