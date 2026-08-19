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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu sinoć oko 23.55 sati nastradao je Marko J. (43) iz sela Granice.

Do nesreće je, prema prvim informacijama, došlo kada je Marko za volanom svog "audija" navodno prešao u suprotni smer i sudario se sa gradskim autobusom, koji je bio pun mladih putnika, uglavnom maloletnih.

U nesreći je povređen vozač autobusa S. Đ., kao i sedmoro mladih putnika koji su se nalazili u autobusu, od kojih je većina maloletna. Svi povređeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu radi daljeg zbrinjavanja i detaljne dijagnostike.

Vozač automobila preminuo je na licu mesta, a spasioci su ga iz uništenog vozila izvukli bez znakova života.

- Tuga. Putuj sa anđelima, Marko. Saučešće porodici - piše u jednom opraštanju na društvenoj mreži.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo u Ulici Kralja Petra I. Vozač "audija" se kretao iz pravca Beograda, a autobus je išao ka Beogradu.

Prema rečima očevidaca, kada je došlo do sudara, automobil se odbio i zakucao u betonsku ogradu, dok je autobus izleteo sa kolovoza i probio ogradu obližnje firme.

- Čuo se strahovit prasak, odjednom je sve odjeknulo. Pogledali smo napolje i zatekli užas. Autobus je od siline udarca skrenuo sa puta i proleteo direktno kroz ogradu jedne firme. Ta ograda je sada skroz razvaljena, uništio je kapiju i konstrukciju - ispričao je jedan svedok za Telegraf.

Uviđajem na licu mesta rukovodio je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu. Telo nastradalog vozača automobila prevezeno je na obdukciju, dok je vozač autobusa S. Đ. (41) podvrgnut alko-testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.