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Dve osobe izgubile su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Smrekovnica kod Vučitrna.

Prema navodima policije, žrtve su imale 22 i 24 godine, prenosi Indeks Online.

U saopštenju policije, između ostalog, navodi se da su danas, oko 2.53 sata posle ponoći na magistralnom putu Kosovska Mitrovica–Priština, odnosno na deonici puta u selu Smrekovnica, dogodila se saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom.

Prema prvim podacima sa mesta događaja, u nesreći je učestvovao jedan automobil, u kojem su se nalazili vozač i putnik. Oni su prevezeni na medicinsko zbrinjavanje, gde su lekari konstatovali njihovu smrt.

Po nalogu nadležnog tužioca, tela stradalih, muškaraca starosti 22 i 24 godine, prevezeni su u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.