Osumnjičeni je, kako se sumnja, u prethodnom periodu ukrao četiri bicikla. Policija je pronašla dva koja će biti vraćena vlasnicima.
PU Niš
SEKAO LANCE I KRAO BICIKLE PO NIŠU! Policija rasvetlila četiri teške krađe, uhapšen muškarac (45)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom rasvetlili su četiri teške krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili M. M. (45) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu u Nišu, ukrao četiri bicikla isekavši lance kojima su bili obezbeđeni.
Policija je pronašla dva bicikla koji će biti vraćeni vlasnicima.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
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