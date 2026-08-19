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Nišlijka (78) preminula je od posledica povreda zadobijenih jutros oko 8 časova, kada je na nju u Ulici Starca Vujadina u niškoj opštini Palilula naleteo automobil marke „Citroen“.

- Saobraćajna nesreća dogodila se u Ulici Starca Vujadina u opštini Palilula. Vozilo "Citroen" je niških registarskih tablica. Za sada se utvrđuju sve okolnosti, a obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u policiji u Nišu.

Uviđaj još nije okončan.

Kako nezvanično saznajemo, u blizini mesta nesreće nema pešačkog prelaza. Hitna pomoć je intervenisala, ali su povrede bile toliko teške da je nesrećna žena ubrzo preminula.