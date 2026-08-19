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Dvojica mladića iz Kosovske Mitrovice, Ćendrim Džemajli (22) i Rinor Zejnulahu (24), izgubila su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u selu Smrekovnica kod Kosovske Mitrovice.

Kosovska Mitrovica, saobraćajna nesreća, poginuli mladići
Foto: Društvene Mreže

Vest o tragediji potresla je njihove porodice, prijatelje i rodbinu, ali i čitavu Kosovsku Mitrovicu. Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Faton Peci oglasio se povodom smrti dvojice mladića i uputio saučešće njihovim porodicama.

- Duboko me je potresla današnja tragična nesreća koja je odnela živote dvojice veoma mladih ljudi iz opštine Kosovska Mitrovica - napisao je Peci.

On je izrazio saučešće porodicama Džemajli i Zejnulahu zbog gubitka njihovih najmilijih.

- Ovo nije gubitak samo za njihove porodice i rodbinu, već za ceo grad. Neka njihove duše počivaju u miru, a uspomena na njih neka živi večno! - naveo je Peci.

Prema saopštenju policije, do stravičnog udesa došlo je noćas oko 3.53 sata na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Priština, na deonici puta u selu Smrekovnica.

U nesreći je učestvovao jedan automobil, u kojem su se nalazili vozač i putnik. Obojica su nakon udesa prevezena na medicinsko zbrinjavanje, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju njihovu smrt.

Po nalogu nadležnog tužioca, tela dvojice mladića prevezena su u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije još se utvrđuju, a nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se rasvetlile sve činjenice ove teške saobraćajne nesreće.

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