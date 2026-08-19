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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu "Miloš Veliki", u smeru ka Čačku.

Prema nezvaničnim informacijama, u udesu je učestvovao automobil koji je nakon sudara ostao potpuno smrskan, a prizor na mestu nesreće je jeziv.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome koliko je osoba učestvovalo u nesreći, kao ni kakvo je njihovo stanje.

Na lice mesta upućene su nadležne ekipe, a više detalja o okolnostima nesreće očekuje se nakon uviđaja.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, dok će istraga pokazati kako je došlo do stravičnog udesa.

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