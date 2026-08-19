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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su E. S. (23) iz Bojnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je sinoć, u Bojniku, ispred restorana gde je bilo prisutno više lica, nakon kraće rasprave, vozilom udario četiri osobe, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.