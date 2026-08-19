E. S. (23) se sumnjiči da je nakon kraće rasprave vozilom udario četiri osobe, a potom pobegao sa mesta događaja.
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POSLE SVAĐE SEO U AUTO I POKOSIO LJUDE ISPRED RESTORANA! Mladić (23) uhapšen u Bojniku, povređene četiri osobe
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su E. S. (23) iz Bojnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je sinoć, u Bojniku, ispred restorana gde je bilo prisutno više lica, nakon kraće rasprave, vozilom udario četiri osobe, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.
Policija je intenzivnim radom identifikovala osumnjičenog i njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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