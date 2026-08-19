Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su E. S. (23) iz Bojnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je sinoć, u Bojniku, ispred restorana gde je bilo prisutno više lica, nakon kraće rasprave, vozilom udario četiri osobe, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija je intenzivnim radom identifikovala osumnjičenog i njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Ne propustiteHronikaKRVAVI OBRAČUN NA VRAČARU! Potukli se noževima i satarom, jedan mladić teško povređen - odbio saradnju sa policijom pa došlo do obrta!
whatsapp-image-20220118-at-1.09.11-pm-1 copy.jpg
HronikaMASOVNA TUČA U CENTRU BOSILEGRADA! Horor ispred kafića iza ponoći: Sevale pesnice, više osoba pohapšeno, pa sprovodeno u pritvor!
POLICIJAHAPSENJE (1).jpg
HronikaJEZIVO NASILJE U SREBRENICI: Srbin pretukao dvojicu sunarodnika metalnom šipkom!
shutterstock_2285488797.jpg
HronikaBRUTALNA TUČA ROĐAKA NASRED ULICE U NOVOM PAZARU Biju se nemilosrdno, udaraju i motkom, oglasio se jedan učesnik: "Pomagali smo mu, a tuče mi sina" UZNEMIRUJUĆE
tuča