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Žrtva otmice u Novom Sadu D.M. (39) zadobio je teške telesne povrede i zadržan je na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine, nakon što je preživeo pakao prekjuče, 17. avgusta.

- U Urgentni centar UKCV, vozilom Hitne medicinske pomoći, dovezen je i primljen pacijent D. M., rođen 1987. godine, muškog pola, sa višestrukim teškim povredama, koje su uključivale frakture kostiju glave i lica. Nakon sprovedene kompletne dijagnostike, uključujući CT pregled, i pružene adekvatne medicinske pomoći, od strane maksilofacijalnog hirurga postavljena je indikacija za operativno lečenje. Pacijent je danas operisan, nakon čega je hospitalizovan u UKCV, gde se nastavlja njegovo postoperativno lečenje i praćenje zdravstvenog stanja - reklo su iz Kliničkog centra Vojvodina.

Inače, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom, rasvetlili su otmicu i uhapsili D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

1/4 Vidi galeriju Otmica muškarca u Novom Sadu Foto: screenshot pink tv

- Sumnja se da je D. E. oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja - navode iz PU Novi Sad.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i vozilo.