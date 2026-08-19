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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž. V. (58) iz ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Ona je, kako se sumnja, jutros u Ulici Starca Vujadina u Nišu, upravljajući "sitroenom", sletela sa kolovoza i udarila u sedamdesetosmogodišnju ženu koja je sedela na klupi ispred jedne zgrade. Sedamdesetosmogodišnjakinja je od zadobijenih povreda preminula.

Ž. V. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužiocu.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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