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Marko J. (43), otac četvoro dece, poginuo je sinoć na ulazu u Mladenovac kada se automobilom "audi" u kom je bio sam sudario sa gradskim autobusom, koji je saobraćao u smeru ka Beogradu. Nesrećni muškarac podlegao je povredama na licu mesta, a do nesreće je najverovatnije došlo, kako Kurir saznaje, jer je od umora zaspao za volanom.

Nastradali Marko J. Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Facebook

- Marko je otac četvoro male dece. Radio je četiri posla samo kako bi prehranio dečicu, a među tim poslovima je i rad u mlekari. Poslednjih noći je spavao sve po tri sata i bio je premoren, ali mu je najbitnije bilo da uvek uspe da postigne da odradi sve poslove samo da mališanima ništa ne zafali. Eto, zbog toga što nije mislio na sebe smo ga sinoć izgubili. Vraćao se iz Malog Požarevca ka svom selu, do kog je imao još pet minuta, ali je odjednom zaspao za volanom i sudario se bočno sa autobusom iz suprotnog smera. Da je samo izdržao još pet minuta, pa da stigne kući da se odmori... Šta će sad njegova dečica bez njega, Bog neka im pomogne, imali su najboljeg oca - priča za Kurir Markov prijatelj, jedva suzdržavajući suze.

Prema našim saznanjima, u sudaru je povređeno sedam mladih putnika iz gradskog autobusa, koji su putovali ka Beogradu. Oni svi imaju lakše povrede.

- To su sve mladići i devojke. Među njima je dvoje dece od 15 i 16 godina, dvoje punoletnih tinejdžera i dvoje ima oko 20 godina. Svi su se malo ugruvali i zadobili lakše povrede, pa su ih vozila Hitne pomoći prevezla na preglede i saniranje povreda. Nekima su odmah stavljene kragne na vrat. Sreća da niko od njih nije prošao sa težim povredama. I vozač autobusa S. Đ. je zadobio lakše povrede na nogama - rekao je izvor Kurira.

Selo u kom je živeo nastradali Marko J. danas tuguje za stradalim komšijom, za kojeg imaju samo reči hvale.

- Tako dobrog čoveka više nema kod nas u selu. Pa, on je živeo samo za tu dečicu. Nije birao poslove i išao je svuda gde može da se zaradi. Najvredniji čovek. Supruga ga je napustila, ali ga to nije sprečavalo da često dovodi decu u svoju kuću da budu kod njega po nekoliko dana. Zaspao je, jadan, za volanom. Na mesto nesreće došli su njegovi rođaci i prijatelji, ali je njegovom mlađem bratu najcrnja vest javljena dok je bio na moru. Strašna sudbina za takvu dušu od čoveka, zašto je baš njega morala da nam uzme - pita se u očaju komšinica stradalog Marka.

Kako smo ranije pisali, kada je došlo do sudara, automobil se, prema rečima očevidaca, odbio od autobus i zakucao u betonsku ogradu, dok je autobus izleteo sa kolovoza i probio ogradu obližnje firme, a tu je uništena i kapija.

Uviđajem na licu mesta rukovodio je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu.

Foto: Kurir

Telo nastradalog vozača automobila prevezeno je na obdukciju, dok je vozač autobusa S. Đ. (41) podvrgnut alko-testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi, a naknadnim analizama, kako Kurir saznaje, utvrđeno je da ni stradali Marko nije imao alkohol u krvi.

Njegov "audi" je nakon sudara bio potpuno smrskan, pa su ga iz vozila izvlačili vatrogasci. Međutim, lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju njegovu smrt.