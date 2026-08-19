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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na auto-putu Miloš Veliki u mestu Jajčić kod Ljiga, a jedna osoba je povređena, potvrđeno je za Kurir u Policijskoj upravi Valjevo

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je teretno vozilo udarilo čoveka koji se nalazio pored svog automobila u zaustavnoj traci.

- Kamion je zadnjim delom zakačio vozača automobila koji se, iz sada nepoznatih razloga, nalazio pored svog vozila, a od siline udarca, kamion ga je prebacio u drugu traku - naveli su iz PU Valjevo za Kurir.

Saobraćajka se, podsetimo, dogodila nešto posle 12 časova u mestu Jajčić kod Ljiga u smeru ka Čačku, a fotografija smrskanog automobila osvanula je na Instagram stranici 192_rs.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći prevezla povređenog muškarca u najbližu zdravstvenu ustanovu, gde je u toku dalja dijagnostika njegovog stanja.

Za sada nema informacija o stepenu povreda vozača automobila.

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