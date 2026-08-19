Kako je objavljeno na stranici, opelo će biti održano u 11.30, a ispraćaj u 12 sati na Topčiderskom groblju u Beogradu, dok će komemoracija početi u 15 sati u SC "Kovilovo".

"Anđeli ne odlaze, anđeli žive zauvek. Živećeš i ti, mili naš. Ispraćamo te na put na kojem si slobodan, nasmejan i zauvek naš šampion! Dragi ljudi, okupimo se u velikom broju na poslednjem ispraćaju i komemoraciji, onakvima kakve naš mili anđeo zaslužuje! Voli te, večno pamti i čuva uspomenu na tebe tvoja konjička porodica.", stoji na Instagram stranici Saveza za konjički sport Srbije.