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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema S.M. (60) iz Banatskog Karlovca u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.

Osumnjičena je uhapšena jer se tereti da je tokom avgusta 2026. godine, kao referent na upravnim poslovima u Policijskoj stanici u Alibunaru, iz službene evidencije neovlašćeno pribavljala tajne podatke sa oznakom tajnosti "poverljivo", koji se odnose na vozilo i njegovog vlasnika.

Osumnjičena će biti sprovedena radi saslušanja u Više javno tužilaštvo u Pančevu, uz dostavljanje krivične prijave Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

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