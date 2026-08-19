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Beogradska policija donela je rešenje o zadržavanju A. M. (24) zbog sumnje da je, vozeći pod dejstvom alkohola, udario državljanina Azerbejdžana M. K., koji je vozio električni bicikl, a potom pobegao ne pruživši mu pomoć, saopštilo je danas Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 16. avgusta u Zemunu, upravljajući vozilom, oborio oštećenog koji je upravljao električnim biciklom, a potom se udaljio sa lica mesta nezgode ne pruživši pomoć povređenom.

Osumnjičeni je pred javnim tužiocem izjavio da se neće izjašnjavati o okolnostima izvršenja krivičnih dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, kao i drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, tužilaštvo je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom A. M.