Slušaj vest

Beogradska policija donela je rešenje o zadržavanju A. M. (24) zbog sumnje da je, vozeći pod dejstvom alkohola, udario državljanina Azerbejdžana M. K., koji je vozio električni bicikl, a potom pobegao ne pruživši mu pomoć, saopštilo je danas Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 16. avgusta u Zemunu, upravljajući vozilom, oborio oštećenog koji je upravljao električnim biciklom, a potom se udaljio sa lica mesta nezgode ne pruživši pomoć povređenom.

Osumnjičeni je pred javnim tužiocem izjavio da se neće izjašnjavati o okolnostima izvršenja krivičnih dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, kao i drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, tužilaštvo je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom A. M.

Kurir.rs/FoNet

Ne propustiteHronikaUHAPŠENA POLICIJSKA SLUŽBENICA IZ STANICE ALIBUNAR: Tužilaštvo otkrilo sve detalje, evo šta joj se stavlja na teret!
1786878411225.jpg
HronikaSEKAO LANCE I KRAO BICIKLE PO NIŠU! Policija rasvetlila četiri teške krađe, uhapšen muškarac (45)
455.jpg
HronikaPIJAN UZEO SEKIRU I PRETIO ŽENI SMRĆU! Horor u Zemunu: Nasilnik pretukao suprugu pa dohvatio oruđe iz garaže, tužilaštvo traži pritvor!
1786878411225.jpg
HronikaDOK BUKTE POŽARI ŠIROM SRBIJE, ON MORAO DA PALI TRAVU! Uhapšen muškarac iz Knjaževca - komšiji spalio celo domaćinstvo!
x02 EPA Stringer.jpg