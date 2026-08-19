Slušaj vest

Do stravične eksplozije u Velikoj Moštanici došlo je usled otkazivanja sigurnosnog ventila i nekontrolisanog podizanja pritiska u bojleru, saznaje se sa terena.

Sila je u potpunosti izbila noseće zidove stare konstrukcije, ostavljajući iza sebe samo gomilušuta, otkriva izvor.

Službe hitne pomoći i policija obezbeđuju prilaz objektu dokvatrogasci pažljivo uklanjaju ruševine.

Do nesreće je došlo u kući starije gradnje, površine oko 40 kvadratnih metara. U trenutku eksplozije, objekat nije mogao da izdrži silinu udara, nakon čega je konstrukcija popustila i kuća se urušila.

Prema najnovijim informacijama sa lica mesta, jedna povređena osoba je izvučena i sanitetskim vozilom hitno prevezena u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

Borba za život druge osobe je u toku. Kako se saznaje, ona je i dalje zatrpana ispod ruševina, ali daje znake života. Vatrogasci-spasioci ulažu nadljudske napore i konstantno komuniciraju sa zarobljenim stanarom dok pokušavaju da ga bezbedno izvuku na sigurno. Intervencija je u toku, a ceo kraj je u pripravnosti dok traje trka sa vremenom.

Akcija spasavanja i stanje na terenu

Pripadnici VSJ Železnik koriste specijalizovanu opremu i detektore za pretragu ruševina kako bi bezbedno oslobodili zarobljenu osobu. Istovremeno, ekipa Hitne pomoći dežura na samoj ivici imanja, spremna da pruži prvu pomoć i transportuje povređenog u najbliži urgentni centar nakon izvlačenja.

Podsetimo, oko 17.50 časova u Velikoj Moštanici usled snažne eksplozije bojlera došlo je o potpunog urušavanja porodične kuće. Do nesreće je došlo u kući starije gradnje, površine oko 40 kvadratnih metara. U trenutku eksplozije, objekat nije mogao da izdrži silinu udara, nakon čega je konstrukcija popustila i kuća se urušila.

Prema informacijama sa lica mesta, jedna osoba se nalazi zarobljena ispod ruševina.

Intervencija je u toku, a ceo kraj je u pripravnosti dok traje trka sa vremenom.