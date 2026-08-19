"Ovim putem želeli bismo da istaknemo da ovo nikako nije zvanična verzija događaja, a to proizilazi i iz Presude Višeg suda u Beogradu kao i Apelacionog suda u Beogradu 2014 godine, te potvrđeno od strane Vrhovnog suda.

Naime, tokom postupka je utvrđeno da pištolj koji je Vladan tada navodno nosio kritičnom prilikom nije ni držao, u prilog čega govori i DNK analiza koja je sprovedena, a takođe je rađena parafinska rukavica na osnovu koje je utvrđeno da Vladan kritičnom prilikom nije pucao, jer na njemu nije bilo tragova ispaljenja odnosno barutnih čestica. Takođe, tokom postupka je dokazano da je Vladan ubijen sa leđa, od čega je jedan metak bio u nogu, drugi u visini prvog pršljena, iz čega nesporno proizilazi da isti nikako nije bio okrenut ka policajcima i na bilo koji način ih ugrozio".