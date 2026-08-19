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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su B. M. (1976) iz Bajine Bašte, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da je on, u svojstvu vlasnika i zakonskog zastupnika privrednog društva iz Bajine Bašte, u periodu od aprila do septembra 2025. godine, sačinjavanjem neistinite knjigovodstvene dokumentacije prikazao da je jednom privrednom društvu iz Arilja isporučena roba koju je ono prethodno avansno platilo, iako isporuka robe nije izvršena, čime je svom privrednom društvu pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 40.187.475 dinara.

Sumnja se da je za isti iznos pričinio štetu oštećenom privrednom društvu iz Arilja.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, Službe za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.