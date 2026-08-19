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Snažna eksplozija odjeknula je danas u Velikoj Moštanici, pri čemu je došlo do potpunog urušavanja jedne porodične kuće. Jedna žena je povređena i prevezena u bolnicu, dok je ispod ruševina, uprkos borbi spasilaca,večeras izvučeno telo muškarca. Prema prvim informacijama, eksplodirao je bojler, ali se ne isključuje mogućnost eksplozivne naprave.

Kako komšije kažu, čuli su ženski glas kako doziva pomoć, nakon čega su odmah krenuli u akciju spasavanja.

"Na nju je pao karatavan, grede se ukrstile i spasile je"

- Čuli smo jaku eksploziju, odmah smo izašli gore kod komšija i ostali u šoku. Cela kuća se urušila. Čuli smo ženski glas da doziva pomoć. Odmah smo krenuli u akciju spasavanja - priča komšija koji je prvi izašao na mesto nesreće.

- Pronašli smo je u jednoj sobi. Na nju je pao karatavan, grede se ukrstile i spasile je. Bile su joj savijene ruke i noge. Jedva smo je izvukli. Bila je svesna ali u šoku. U drugoj sobi je bio njen dečko. Ta soba je totalno uništena. Sva teža je pala na njega. Još ga izvlače - dodaje komšija koji je izvukao i spasio Draganu.

- Dok smo izvlačili Draganu, osetili smo miris baruta. Ja bojler nisam video, ali komšije koje jesu kažu da je bojler čitav. Čuli smo da je u pitanju eksplozija. Ubrzo su stigle sve službe, policija, Hitna pomoć, forenzika, vatrogasci, ali i demineri, zbog čega dodatno verujemo da je u pitanju bomba - tvrdi komšija.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Beži, sve se ruši"

Komšinica je ispričala da se njen muž odmah popeo na ruševine nakon što je čuo Draganu kako doziva pomoć.

- Moj muž se popeo na te ruševine. Scene su bile jezive. Čuo je Draganu da doziva pomoć i odmah je prišao da pomogne. Popeo se na to brdo ruševina koje su se i dalje urušavale. Ljudi su vrištali, vikali “Beži, sve se ruši". Tu je možda bilo još eksploziva, nije razmišljao o tome da je mogao i on da strada. Prišao je da pomogne - priča komšinica.

Podsetimo, povređena ženska osoba je izvučena i sanitetskim vozilom hitno prevezena u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

Prema prvim informacijama sa terena, eksploziju je izazvao bojler, međutim ne isključuje se da je razorni udar izazvan i eksplozivnom napravom.

Kako se saznaje, Hitna pomoć je i dalje na mestu nesreće, kao i veliki broj vatrogasaca, ali i demineri.