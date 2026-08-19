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Iz ruševina kuće u kojoj se danas dogodila eksplozija oko 17.50 časova u Velikoj Moštanici, oko 22 časa pronađeno je beživotno telo muškarca.

Nakon više od tri sata borbe nadležni su uspeli da dođu do čoveka na kog se srušila čitava kuća u kojoj je živeo. Nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt.

U kući koja se zbog eksplozije čitava srušila živela je i žena koja je odmah po dolasku Hitne pomoći izvučena i prevezena u Urgentni centar.

Prema rečima komšija, ona je u trenutku eksplozije bila u drugoj sobi, a od veće tragedije spasle su je grede koje su je zaštitile u trenutku obrušavanja kuće.

Do nesreće je došlo u kući starije gradnje, površine oko 40 kvadratnih metara. U trenutku eksplozije, objekat nije mogao da izdrži silinu udara, nakon čega je konstrukcija popustila i kuća se urušila.

Odmah po primljenoj dojavi, na lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačke ekipe iz VSJ Železnik. Kada su spasioci stigli na teren, zatekli su stravičan prizor – objekat je bio potpuno devastiran.

Međutim, za sada i dalje nije poznat uzrok eksplozije. Policija nastavlja da vrši uviđaj.

Telo je poslato na obdukciju.