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Dva teška incidenta obeležila su prethodni period - u Borči je petnaestogodišnjakinja nožem izbola 24-godišnju devojku, dok je u Novom Sadu otkriven slučaj otmice 39-godišnjeg muškarca, koji je, prema dosadašnjim informacijama, prethodno brutalno pretučen i nasilno ubačen u vozilo zbog navodnog duga.

Da li je poznato šta je prethodilo jezivom napadu u Borči kada je tinejdžerka izbola devojku nožem i da li je policija privela osumnjičenu, za emisiju "Redakcija", otkrila je Jasna Janković, kriminolog.

- Policija će, pre svega, pokušati da izvrši veštačenje telefona, ukoliko to bude moguće, s obzirom na to da je maloletnica u bekstvu. Nakon toga biće pregledane nadzorne kamere, ukoliko ih je bilo na mestu događaja, kao i svi tragovi koji mogu biti pronađeni na žrtvi. Ukoliko je bilo borbe, veštačiće se DNK tragovi, uključujući i eventualne tragove pronađene ispod noktiju. Biće ispitani i svedoci, odnosno očevici događaja, posebno imajući u vidu da se incident dogodio na autobuskom stajalištu. Prikupljanjem svih tih informacija policija bi trebalo da dođe do ključnih saznanja. Ona ne može zauvek da bude u bekstvu, biće pronađena i protiv nje će se postupati u skladu sa Zakonom o maloletnicima - rekla je Janković.

Jasna Janković, kriminolog Foto: Kurir Televizija

Ključni detalji tek treba da budu utvrđeni

Istraga bi, kako je istakla, trebalo da pokaže šta je prethodilo incidentu, dok godine osumnjičene značajno utiču na dalji tok postupka.

- Kada je reč o motivu, ključno je utvrditi da li su se njih dve ranije poznavale. To bi moglo da pokaže da li je reč o trenutnoj i ishitrenoj reakciji ili je incidentu prethodila neka ranija svađa, ucena, ljubomora ili drugi sukob. Kada se utvrdi kakav je odnos postojao između njih dve, moći ćemo preciznije da govorimo o motivu i o tome da li je napad bio posledica ranijih nesuglasica ili trenutne reakcije. Što se tiče zakonskih posledica, ovde je specifično to što je osumnjičena maloletna osoba. Ona ima 15 godina i prema njoj se ne primenjuju kazne kao prema punoletnim licima, već se postupa u skladu sa Zakonom o maloletnicima - nastavila je.

Janković je objasnila kakve mere mogu biti izrečene maloletnici, ali i kakve posledice nosi upotreba noža u napadu.

- U takvim slučajevima najčešće se izriču vaspitne mere, poput ukora ili posebnih obaveza, dok se kod najtežih slučajeva može izreći i upućivanje u vaspitno-popravnu ustanovu. Da je imala 16 godina, postojala bi mogućnost izricanja i maloletničkog zatvora, u zavisnosti od okolnosti i težine dela. Kada je reč o nošenju noža, to je regulisano Zakonom o oružju i municiji. Nošenje noža kao hladnog oružja je zabranjeno, a kada se takvo sredstvo upotrebi u napadu na drugu osobu, slučaj može preći iz prekršajne u krivičnopravnu sferu - objasnila je Janković.

Foto: Kurir/D.Đ.

- Ovde se, imajući u vidu povrede koje je zadobila žrtva, može govoriti o teškoj telesnoj povredi, koja je regulisana članom 121 Krivičnog zakonika. Da je učinilac punoletan, za tešku telesnu povredu predviđene su kazne koje zavise od težine dela i posledica, a u najtežim slučajevima, ukoliko dođe do smrti žrtve, kazna može biti znatno stroža. Međutim, s obzirom na to da je ovde reč o petnaestogodišnjakinji, prema njoj se primenjuju odredbe Zakona o maloletnicima - za Kurir televiziju, zaključila je Janković.

A koje su najnovije informacije kada je reč o otmici koja se odigrala u Petrovaradinu, za jutarnji program Kurir televizije, izveštavala je Staša Keneški.

- Nalazim se ispred Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine. Ono što za sada znamo jeste da je ovaj muškarac zadobio više povreda glave, uključujući naprsnuće kostiju lica i glave. Zbog težine povreda, hirurški tim je procenio da je neophodna operacija, koja je juče i obavljena. On se sada oporavlja nakon operacije u Kliničkom centru Vojvodine. Ono što se još dogodilo jeste da je ovoj dvojici osumnjičenih pritvor produžen za još 30 dana. Očekujemo da se slučaj i dalje rasvetljava, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Foto: screenshot pink tv

05:04 NOVI DETALJI KRVAVOG NAPADA U BORČI: Kriminološkinja za Kurir TV otkrila detalje jezivog slučaja - Njih dve su se od ranije poznavale? Izvor: Kurir televizija

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