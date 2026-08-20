NOVI DETALJI KRVAVOG NAPADA U BORČI: Kriminološkinja za Kurir TV otkrila detalje jezivog slučaja - Njih dve su se od ranije poznavale?
Dva teška incidenta obeležila su prethodni period - u Borči je petnaestogodišnjakinja nožem izbola 24-godišnju devojku, dok je u Novom Sadu otkriven slučaj otmice 39-godišnjeg muškarca, koji je, prema dosadašnjim informacijama, prethodno brutalno pretučen i nasilno ubačen u vozilo zbog navodnog duga.
Da li je poznato šta je prethodilo jezivom napadu u Borči kada je tinejdžerka izbola devojku nožem i da li je policija privela osumnjičenu, za emisiju "Redakcija", otkrila je Jasna Janković, kriminolog.
- Policija će, pre svega, pokušati da izvrši veštačenje telefona, ukoliko to bude moguće, s obzirom na to da je maloletnica u bekstvu. Nakon toga biće pregledane nadzorne kamere, ukoliko ih je bilo na mestu događaja, kao i svi tragovi koji mogu biti pronađeni na žrtvi. Ukoliko je bilo borbe, veštačiće se DNK tragovi, uključujući i eventualne tragove pronađene ispod noktiju. Biće ispitani i svedoci, odnosno očevici događaja, posebno imajući u vidu da se incident dogodio na autobuskom stajalištu. Prikupljanjem svih tih informacija policija bi trebalo da dođe do ključnih saznanja. Ona ne može zauvek da bude u bekstvu, biće pronađena i protiv nje će se postupati u skladu sa Zakonom o maloletnicima - rekla je Janković.
Ključni detalji tek treba da budu utvrđeni
Istraga bi, kako je istakla, trebalo da pokaže šta je prethodilo incidentu, dok godine osumnjičene značajno utiču na dalji tok postupka.
- Kada je reč o motivu, ključno je utvrditi da li su se njih dve ranije poznavale. To bi moglo da pokaže da li je reč o trenutnoj i ishitrenoj reakciji ili je incidentu prethodila neka ranija svađa, ucena, ljubomora ili drugi sukob. Kada se utvrdi kakav je odnos postojao između njih dve, moći ćemo preciznije da govorimo o motivu i o tome da li je napad bio posledica ranijih nesuglasica ili trenutne reakcije. Što se tiče zakonskih posledica, ovde je specifično to što je osumnjičena maloletna osoba. Ona ima 15 godina i prema njoj se ne primenjuju kazne kao prema punoletnim licima, već se postupa u skladu sa Zakonom o maloletnicima - nastavila je.
Janković je objasnila kakve mere mogu biti izrečene maloletnici, ali i kakve posledice nosi upotreba noža u napadu.
- U takvim slučajevima najčešće se izriču vaspitne mere, poput ukora ili posebnih obaveza, dok se kod najtežih slučajeva može izreći i upućivanje u vaspitno-popravnu ustanovu. Da je imala 16 godina, postojala bi mogućnost izricanja i maloletničkog zatvora, u zavisnosti od okolnosti i težine dela. Kada je reč o nošenju noža, to je regulisano Zakonom o oružju i municiji. Nošenje noža kao hladnog oružja je zabranjeno, a kada se takvo sredstvo upotrebi u napadu na drugu osobu, slučaj može preći iz prekršajne u krivičnopravnu sferu - objasnila je Janković.
- Ovde se, imajući u vidu povrede koje je zadobila žrtva, može govoriti o teškoj telesnoj povredi, koja je regulisana članom 121 Krivičnog zakonika. Da je učinilac punoletan, za tešku telesnu povredu predviđene su kazne koje zavise od težine dela i posledica, a u najtežim slučajevima, ukoliko dođe do smrti žrtve, kazna može biti znatno stroža. Međutim, s obzirom na to da je ovde reč o petnaestogodišnjakinji, prema njoj se primenjuju odredbe Zakona o maloletnicima - za Kurir televiziju, zaključila je Janković.
A koje su najnovije informacije kada je reč o otmici koja se odigrala u Petrovaradinu, za jutarnji program Kurir televizije, izveštavala je Staša Keneški.
- Nalazim se ispred Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine. Ono što za sada znamo jeste da je ovaj muškarac zadobio više povreda glave, uključujući naprsnuće kostiju lica i glave. Zbog težine povreda, hirurški tim je procenio da je neophodna operacija, koja je juče i obavljena. On se sada oporavlja nakon operacije u Kliničkom centru Vojvodine. Ono što se još dogodilo jeste da je ovoj dvojici osumnjičenih pritvor produžen za još 30 dana. Očekujemo da se slučaj i dalje rasvetljava, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
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