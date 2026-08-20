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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu, u saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Bugarskoj i Upravom carina, uhapsili su francuske državljane D. M. S. C. (33) i M. U. (38), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

Zaplenjena droga Foto: PU Bor

- Pripadnici granične policije su na GP "Đerdap 2", u vozilu u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašli 440 semenki opojne droge za koju se sumnja da je marihuana, dva lista nalik na kanabis, tri drobilice i dve digitalne vagice, kao i 11 metaka različitog kalibra - piše u policijskom saopštenju.

Zaplenjena municija Foto: PU Bor