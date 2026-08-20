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Zbog filmske otmice muškarca D.M. (39) u Novom Sadu, uhapšen je D. E. (42) iz Mionice, za kojeg poznanici kažu da je "nasilna osoba, sklona problemima". Njemu je nakon saslušanja u tužilaštvu određen i jednomesečni pritvor.

Do kidnapovanja Novosađanina, podsetimo, došlo je u ponedeljak uveče u Petrovaradinu, kada su dvoje osumnjičenih na ulici, nešto posle 22 časa, kako se sumnja pretukli žrtvu i ugurali ga u luksuzni automobil "mercedes" G klase, da bi ga nakon kratke vožnje do Mišeluka ostavili pored puta.

Osumnjičeni D. E. Foto: Facebook

Osim D. E. uhapšena je i njegova saučesnica J. V. (43) iz Iriga.

Kako je saopštio MUP, osumnjičeni D. E. je od žrtve navodno zahtevao da mu vrati dugovanja, a prema nezvaničnim informacijama, muškarac se opirao jer je, kako je rekao, video lopatu u gepeku, te je mislio da će ga osumnjičeni zakopati.

Meštani Mionice kažu da je uhapšeni D. E. poznat u gradu po prgavoj naravi i incidentima.

- Ne znamo da li ima dosije za neka teža krivična dela, ali znao je ranije da se potuče, najčešće po kafićima. Što se tiče otmice u Novom Sadu, pre će biti da mu je neko platio da to uradi nego da je njemu neko dugovao novac - kaže jedan Mioničanin za Blic.

Podsetimo, momente prebijanja D.M. i uguravanja u "G klasu" zabeležili su građani svojim mobilnim telefonima, a ti snimci osvanuli su na društvenim mrežama.

Policija je uz pomoć dojava građana brzo locirala i uhapsila osumnjičene, dok je utvrđeno da su na vozilu bile bosanskohercegovačke tablice i da ga je vozila J.V.

Snimci otmice u Petrovaradinu Foto: screenshot pink tv

- Osumnjičeni su luksuzni automobil ostavili ispred kuće prijatelja. Navodno je žena tog prijatelja videla krv na automobilu i ona je pozvala policiju - ispričao je nezvanično izvor.

Žrtva otmice D.M. zadobio je teške telesne povrede i zadržan je na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine

- U Urgentni centar UKCV, vozilom Hitne medicinske pomoći, dovezen je i primljen pacijent D. M., rođen 1987. godine, muškog pola, sa višestrukim teškim povredama, koje su uključivale frakture kostiju glave i lica. Nakon sprovedene kompletne dijagnostike, uključujući CT pregled, i pružene adekvatne medicinske pomoći, od strane maksilofacijalnog hirurga postavljena je indikacija za operativno lečenje. Pacijent je operisan, nakon čega je hospitalizovan u UKCV, gde se nastavlja njegovo postoperativno lečenje i praćenje zdravstvenog stanja - rekli su iz Kliničkog centra Vojvodina.

Na predlog Višeg suda u Novom Sadu, sud je odredio pritvor do 30 dana D. E. i J.V. zbog sumnje da su pokušali da otmu muškarca u Novom Sadu.