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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su B. M. (1976) iz Bajine Bašte zbog sumnje da je zloupotrebom položaja odgovornog lica svom privrednom društvu pribavio protivpravnu imovinsku korist od 40.187.475 dinara i za isti iznos oštetio firmu iz Arilja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Sumnja se da je B. M, kao vlasnik i zakonski zastupnik privrednog društva iz Bajine Bašte, od aprila do septembra 2025. godine sačinjavao neistinitu knjigovodstvenu dokumentaciju.

Prema navodima policije, u dokumentaciji je prikazivano da je jednom privrednom društvu iz Arilja isporučena roba koju je ta firma prethodno avansno platila, iako roba nije bila isporučena.

00:29 Uhapšen zbog sumnje da je firmu iz Arilja oštetio za 40 miliona dinara Izvor: Mup Srbije

Na taj način je, kako se sumnja, svom privrednom društvu pribavio protivpravnu imovinsku korist od 40.187.475 dinara, dok je za isti iznos pričinjena šteta oštećenom privrednom društvu.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala.