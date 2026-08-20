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Nebojša K. (48) poginuo je juče oko 18 sati kada je u njegovoj kući u Velikoj Moštanici u Beogradu došlo do snažne eksplozije, dok je njegova emotivna partnerka Dragana F. (50) pukom srećom preživela pod ruševinama.

Od ranog jutra na terenu su pripadnici MUP-a i kontradiverziona (KD) ekipa, dok komšije uplašeno posmatraju pretragu ruševina.

Iako se kao prva informacija u javnosti pojavila vest da je uzrok nesreće eksplozija bojlera, meštani Velike Moštanice, koji su poznavali nastradalog Nebojšu K., u to ne veruju.

Komšije koje su među prvima dotrčale do mesta nesreće opisuju stravične prizore iz ulice.

- Nema šanse da je ono bio bojler. Celokupna kuća se srušila za sekundu, ostao je doslovno samo jedan zid na mestu. To je bila strahovita silina. Ona žena (Dragana) je imala neverovatnu sreću u ovoj nesreći - grede su pale preko nje, a onda je zid pao preko tih greda i napravio šupljinu koja ju je spasila od sigurne smrti. Čim je izvučena, ona je spasiocima odmah rekla da je u kući pod ruševinama ostao i Nebojša - kažu vidno potreseni meštani.

Kako se saznaje od komšija koji su poznavali nastradalog Nebojšu K., ništa u njegovom ponašanju u poslednje vreme nije ukazivalo na to da bi moglo da dođe do ovakve tragedije, ali meštani ne kriju sumnju šta je uzrok detonacije.

Foto: RINA

- Nšta nije slutilo na ovakav užas. Međutim, u selu se priča i sumnja se da je u kući imao oružje, a pominju se i ručne bombe. Da li je nešto isprobavao ili baratao time, ne znamo tačno, ali svi se plašimo da je upravo to otišlo u vazduh – ispričali su meštani.

Inače, uviđaj na licu mesta je sinoć trajao do oko 23 sata, a jutros su na teren stigle dodatne snage – specijalizovana kontradiverziona ekipa MUP-a i stručnjaci za eksploziv koji detaljno pretražuju i najsitniji deo ruševina.

Inspektori su, navodno, u srušenoj kući pronašli plastične makete ručne bombe i minobacačke mine, a nastradali Nebojša K. je odranije poznat policiji i privođen je upravo zbog krivičnih dela u vezi sa eksplozivnim napravama.

Podsećamo, akcija izvlačenja tela trajala je satima, a spasilačke ekipe su telo Nebojše K. izvukle iz ruševina tek nakon tri sata lavovske borbe.

Istraga koju vodi nadležno tužilaštvo je u toku i ona će utvrditi tačan uzrok ove razorne eksplozije.