Vozač je na vreme izašao iz automobila, a u požaru koji je izbio u blizini Doma zdravlja nije bilo povređenih.
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VATRA PROGUTALA "MERCEDES" U CENTRU KURŠUMLIJE! Automobil se zapalio tokom vožnje i potpuno izgoreo, evo šta je bilo sa vozačem
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U centru Kuršumlije, u blizini Doma zdravlja, danas je izbio požar na automobilu marke "Mercedes".
Prema dostupnim informacijama, vozilo se zapalilo tokom vožnje, nakon čega je vozač uspeo da napusti automobil.
U požaru nije bilo povređenih, dok je vozilo u potpunosti izgorelo.
Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do požara.
Kurir.rs
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