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U centru Kuršumlije, u blizini Doma zdravlja, danas je izbio požar na automobilu marke "Mercedes".

Prema dostupnim informacijama, vozilo se zapalilo tokom vožnje, nakon čega je vozač uspeo da napusti automobil.

U požaru nije bilo povređenih, dok je vozilo u potpunosti izgorelo.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Kurir.rs

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