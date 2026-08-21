Ubistvo Gorana Trajkovića kasnije je obuhvaćeno velikim sudskim postupkom protiv pripadnika "zemunskog klana", koji je pred Specijalnim sudom obuhvatio niz najtežih krivičnih dela, među njima i više likvidacija i otmica. Policija je još 2003. godine saopštila da za Trajkovićevu smrt sumnjiči Ninoslava Konstantinovića, Milana Jurišića, Darka Milićevića i Dejana Ranđelovića, uz tvrdnju da su motiv bili neraščišćeni imovinski odnosi povezani sa poslovima oko droge. U postupku koji je usledio, ubistvo Trajkovića našlo se među delima koja su pripisivana pripadnicima klana, a Milan Jurišić Juriško osuđen je na 34 godine zatvora.

Ipak, važno je napraviti jasnu razliku između policijskih saznanja i onoga što je kasnije utvrđeno pred sudom. Konstantinović, koji je ranije označen kao jedan od učesnika, ostao je u bekstvu, dok su se i ostali osumnjičeni tokom godina našli u različitim pravosudnim postupcima i sa različitim sudbinama. Zato se ne može reći da su svi koje je policija 2003. godine označila za Trajkovićevu likvidaciju pravosnažno osuđeni za taj zločin. Ono što je nesporno jeste da je ubistvo 33-godišnjeg Trajkovića kasnije dobilo svoje mesto u velikoj istrazi i sudskom procesu protiv "zemunskog klana", jednog od najzloglasnijih kriminalnih udruženja u novijoj istoriji Srbije i da je ono bilo jedno u nizu svirepih zločina koji su doveli do presuda pripadnicima klana.