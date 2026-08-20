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Pripadnici policije i dalje vrše uviđaj na mestu stravične eksplozije u kojoj je sinoć u Velikoj Moštanici u Beogradu srušena kuća do temelja! Podsetimo, u eksploziji je poginuo Nebojša K. (48), dok je njegova partnerka Dragana F. (50) živa izvučena ispod ruševina i prevezena u bolnicu.

1/7 Vidi galeriju Policija u Velikoj Moštanici Foto: Kurir

- Ovde je od sinoć opsadno stanje, a policija i od jutros vrši uviđaj. Mnogo je pripadnika MUP ovde, a tu je i kontradiviziona (KD) ekipa. Prema prvim rezultatima, pretpostavlja se da je u kući ovog para pukla bomba ili nekakva eksplozivna naprava kojom je nastradali nestručno rukovao. Budući da je pokojni Nebojša poznat kao ljubitelj oružja i eksploziva, postoji opasnost da ispod ruševina ima još paklenih naprava, zato policajci ne daju nikome da priđe, vode računa da se ne dogodi nova katastrofa. Satima su već ovde - pričaju nam šokirane komšije Nebojše i Dragane.

Kako nam kažu, čuli su da je njihova komšinica Dragana F. koja je sinoć pukom srećom preživela stravičnu eksploziju, trenutno u stabilnom zdravstvenom stanju.

00:06 Velika Moštanica eksplozija Izvor: Kurir

- Inače, kuća koja se sinoć oko 18 sati srušila je Draganina. Ona je pre oko četiri godine dovela Nebojšu tu i zajedno su živeli sve do juče. Oni nisu nikada pravili incidente, ali on je bio sklon alkoholu i znali smo da je bio opsednut eksplozivnim napravama i uopšte oružjem - kažu nam žitelji Velike Moštanice i dodaju:

- Čuli smo da je on juče "čačkao" neku napravu i da je to puklo. Da li je nestručno rukovao ili je nešto pogrešio, mućkao nešto, možda je i sam pravio... Ko će ga znati! Ne verujemo da je namerno ovo uradio, ovo je samo nestručno rukovanje opasnim i zabranjenim materijama.

1/6 Vidi galeriju Ruševina u Velikoj Moštanici Foto: Kurir

Komšije kažu i da je Nebojša K. ranije hapšen upravo zbog ilegalnog posedovanja oružja i eksplozivnih materija.

- Zbog čega je imao tu opsesiju ne znamo, ali čovek je jednostavno voleo eksploziv, držao ga je u kući, pravio je i sam te naprave... Ali, zamislite koliko je to bilo jako kad je srušilo celu kuću, do temelja. Strašno! - pričaju naši sagovornici i dodaju da je povređena Drgana upoznala sada pokojnog Nebojšu na svom poslu.

- Ona radi u jednoj zdravstvenoj ustanovi, a on je valjda bio tamo kao pacijent i tako su se upoznali. Onda ga je ona dovela u svoju kuću i živeli su zajedno. Koliko znamo, on zvanično nije radio, a ona jeste - dodaju njihove komšije.

Čuli prasak

Kako nam kažu, Draganu je iz ruševina izvukao jedan komšija.

- Ležao sam u kući i odjednom čuo težak prasak, kao da se nešto teško srušilo. Nisam mogao da izađem jer se teško krećem, bilo je tačno 17.50 sati. Ubrzo sam čuo sirene, policiju i Hitnu, pa su mi javili šta se dogodilo. Stalno smo se družili jer on nije imao posao. Nikad mi se nije žalio na neke probleme - kaže nam komšija i dodaje:

00:09 Jeziva eksplozija u Velikoj Moštanici Izvor: Kurir