"NEBOJŠA BIO OPSEDNUT EKSPLOZIVOM, ČAČKAO BOMBU I SRUŠIO KUĆU" Policija i dalje u Velikoj Moštanici na mestu pogibije muškarca (foto, video)
Pripadnici policije i dalje vrše uviđaj na mestu stravične eksplozije u kojoj je sinoć u Velikoj Moštanici u Beogradu srušena kuća do temelja! Podsetimo, u eksploziji je poginuo Nebojša K. (48), dok je njegova partnerka Dragana F. (50) živa izvučena ispod ruševina i prevezena u bolnicu.
- Ovde je od sinoć opsadno stanje, a policija i od jutros vrši uviđaj. Mnogo je pripadnika MUP ovde, a tu je i kontradiviziona (KD) ekipa. Prema prvim rezultatima, pretpostavlja se da je u kući ovog para pukla bomba ili nekakva eksplozivna naprava kojom je nastradali nestručno rukovao. Budući da je pokojni Nebojša poznat kao ljubitelj oružja i eksploziva, postoji opasnost da ispod ruševina ima još paklenih naprava, zato policajci ne daju nikome da priđe, vode računa da se ne dogodi nova katastrofa. Satima su već ovde - pričaju nam šokirane komšije Nebojše i Dragane.
Kako nam kažu, čuli su da je njihova komšinica Dragana F. koja je sinoć pukom srećom preživela stravičnu eksploziju, trenutno u stabilnom zdravstvenom stanju.
- Inače, kuća koja se sinoć oko 18 sati srušila je Draganina. Ona je pre oko četiri godine dovela Nebojšu tu i zajedno su živeli sve do juče. Oni nisu nikada pravili incidente, ali on je bio sklon alkoholu i znali smo da je bio opsednut eksplozivnim napravama i uopšte oružjem - kažu nam žitelji Velike Moštanice i dodaju:
- Čuli smo da je on juče "čačkao" neku napravu i da je to puklo. Da li je nestručno rukovao ili je nešto pogrešio, mućkao nešto, možda je i sam pravio... Ko će ga znati! Ne verujemo da je namerno ovo uradio, ovo je samo nestručno rukovanje opasnim i zabranjenim materijama.
Komšije kažu i da je Nebojša K. ranije hapšen upravo zbog ilegalnog posedovanja oružja i eksplozivnih materija.
- Zbog čega je imao tu opsesiju ne znamo, ali čovek je jednostavno voleo eksploziv, držao ga je u kući, pravio je i sam te naprave... Ali, zamislite koliko je to bilo jako kad je srušilo celu kuću, do temelja. Strašno! - pričaju naši sagovornici i dodaju da je povređena Drgana upoznala sada pokojnog Nebojšu na svom poslu.
- Ona radi u jednoj zdravstvenoj ustanovi, a on je valjda bio tamo kao pacijent i tako su se upoznali. Onda ga je ona dovela u svoju kuću i živeli su zajedno. Koliko znamo, on zvanično nije radio, a ona jeste - dodaju njihove komšije.
Čuli prasak
Kako nam kažu, Draganu je iz ruševina izvukao jedan komšija.
- Ležao sam u kući i odjednom čuo težak prasak, kao da se nešto teško srušilo. Nisam mogao da izađem jer se teško krećem, bilo je tačno 17.50 sati. Ubrzo sam čuo sirene, policiju i Hitnu, pa su mi javili šta se dogodilo. Stalno smo se družili jer on nije imao posao. Nikad mi se nije žalio na neke probleme - kaže nam komšija i dodaje:
- Kad se to srušilo, Dragana je bila na krevetu, i na nju su pale dve grede i zagradile je, pa preko toga cigle. Te grede su je spasle. Prvi komšija ju je čuo kako doziva pomoć i odmah je došao da je izvuče.