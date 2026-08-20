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Nišlijka Lj. C. (78) podlegla je povredama koje je zadobila juče oko osam sati ujutru nakon što je na nju naleteo automobil marke "citroen". Kako nam kažu komšije u Ulici starca Vujadina u Nišu gde se nereća dogodila, ovakva tragedija se događa jednom u sto godina.

1/4 Vidi galeriju Mesto bizarne nesreće u Nišu Foto: Marko Smiljkovic

- Baka živi negde dole prema centru, ali ponekada ujutru pre većih vrućina, prošeta do ambulante i tu sedne da odmori na klupici.Tako je i juče bilo. Ona je valjda bila učiteljica, vrlo fina bakica. Kako je sedela na klupici, na nju je naletelo ovo slupano vozilo koje stoji sada ispred ambulante. Od klupice nije ostalo ništa pa su zato krhotine odmah i odnete - kaže nam jedan od stanara u ovoj ulici.

Jedan od komšija koji se pojavio nekoliko minuta posle nereće, navodi da je povređena žena davala znake života, ali da je verovatno izdahnula od unutrašnjih povreda.

Uništen "citroen" posle udarca Foto: Marko Smiljkovic

- Opšti metež je bio juče ujutru ovde, policija, Hitna pomoć. Svi su prvo pričali da je baki samo polomljena noga. S tim ubeđenjem smo i ispratili vozilo Hitne, a onda smo čuli strašnu vest. Pričalo se tu juče svašta, ali jedno je sigurno - žena koja je bila za volanom "citroena" je pokušavala da se uparkira ili isparkira na dvadesetak metara od bake, i kako je tu ulaz iz Njegoševe ulice u Starca Vujadina, iza "citroena" je bio taksista koji je trubio, požurivao je ženu za volanom da oslobodi kolovoz. I tu je pitanje da li je ona pritisla gas malo jače ili je umesto rikverca ubacila u neku drugu brzinu, nešto tu nije kako bi trebalo i ona je uletela duboko na trotoar i direktno udarila u baku. Mogla je da udari i u vrata ambulante, i u neke stepenice, ali "zlo ne bira kada hoće da se dogodi" - ispričali su nam u ovoj ulici.

Portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, Vlada Stanojević, kaže da je uviđaj obavljen odmah.

Foto: Marko Smiljkovic

- U pitanju je teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Baka je davala znake života nekih pola sata pre nego što je izdahnula, a vozilo je direktno naletelo na nju prednjim delom. Okrivljenoj je odrđeno zadržavanje do 48 satii danas će biti saslušana - rekao je za Kurir Stanojević.