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Prema saznanjima Kurira, tokom uviđaja u kući u Velikoj Moštanici, u kojoj je juče došlo do eksplozije, policija je pronašla čitav arsenal oružja!

Podsetimo, u eksploziji koja se dogodila juče oko 18 sati u beogradskom naselju poginuo je Nebojša K. (48), dok je njegova partnerka Dragana F. (50) sa povredama prevezena u bolnicu i trenutno je u stabilnom stanju.

1/6 Vidi galeriju Ruševina u Velikoj Moštanici Foto: Kurir

- Policajci su iz ruševina, pošto se cela kuća srušila posle detonacije, izneli nekoliko pištolja, pušaka, eksploziv, kao i jednu bombu - kaže izvor i dodaje:

- Oružje je odneto na veštačenje i provere, i utvrđuje se njegovo poreklo. Takođe, utvrđuje se zbog čega je pokojni Nebojša držao toliko naoruažanje u kući, da li je samo bio ljubitelj i kolekcionar ili je po sredi nešto drugo. Mada, većina oružja koje je posedovao je zabranjeno posedovati, tako da postoji mogućnost da je on u tome sa nekim sarađivao.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, policija sumnja da je povređena Dragana F., sa kojom je nastradali bio u dugoj vanbračnoj zajednici, znala za njegov arsenal oružja i da ga nije prijavljivala, a te sumnje će se naknadno ispitati.

- Za sada se pretpostavlja da je pokojni Nebojša K. juče nestručnim rukovanjem aktivirao bombu koja je raznela celu kuću. U trenutku eksplozije, njegova partnerka je bila u drugoj sobi i preživela je, dok je Nebojša posle tri sara pronađen ispod ruševina i, nažalost, nije mu bilo pomoći - kaže naš izvor.

1/7 Vidi galeriju Policija u Velikoj Moštanici Foto: Kurir

Komšije ovog para ispričale su za Kurir da je Nebojša bio opsednut oružjem i eksplozivom i da to nije krio, kao i da je ranije hapšen upravo zbog ilegalnog oružja. Komšije su ispričale i da sa ovim parom nisu imali problema, kao i da se Nebojša doselio kod dragane pre oko četiri godine nakon što su se upoznali na njenom poslu.

- Ona radi u jednoj zdravstvenoj ustanovi, a Nebojša je valjda bio pacijent tamo - ispričao je jedan od komšija iz Velike Moštanice.