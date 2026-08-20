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G. Ž. (55) iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca uhapšen je juče zbog sumnje da je 15. avgusta mučio, a potom i ubio psa.

Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari, koja je zavorena.

Uhapšenom G. Ž. određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično delo Ubijanje i zlostavljanje životinja, da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Za navedeno krivično delo preti novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine.