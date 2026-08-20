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G. B. (18) i M. V. (21) uhapšeni su u akciji SBPOK-a, u saradnji sa pripadnicima BIA i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zbog sumnje da su od 13. do 15. avgusta učestvovali u otmici O. F. Prema saznanjima Kurira, policija u vezi sa ovim slučajem traga i za F. N. (29), koji je treći osumnjičeni. Kako saznajemo, svi osumnjičeni su pripadnici "vračarske grupe".

Kako Kurir saznaje, sumnja se da su dvojica uhapšenih iz koristoljublja i drugih niskih pobuda protivpravno lišila slobode O. F. i držala ga zatočenog dva dana. Tokom zatočeništva, prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni su ga tukli i mučili, pri čemu su mu naneli teške telesne povrede opasne po život.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega su 17. avgusta privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Dalji tok postupka trebalo bi da utvrdi sve okolnosti otmice, kao i ulogu svakog od osumnjičenih.

S obzirom na težinu posledica i način na koji je, prema sumnjama istražitelja, postupano prema oštećenom, za krivično delo otmice u ovakvim okolnostima predviđena je kazna zatvora od tri do 15 godina.