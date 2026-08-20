Pored nesrećno stradale bake (78), koja je podlegla povredama nakon što je juče na nju naletelo vozilo "Citroen" u Ulici Starca Vujadina u Nišu , danas su do 15 sat i još dve žene doživele saobraćajne udese .

Prvi udes dogodio se oko podneva, kada je putničko vozilo oborilo ženu koja je zadobila povrede noge. Druga saobraćajna nezgoda dogodila se na ulazu u glavnu autobusku stanicu, gde je takođe oborena starija žena. Ona je, prema informacijama sa lica mesta, zadobila povrede vrata i glave. Obaranje pešaka kod autobuske stanice dogodilo se oko 14.45 sati.

- Na desetak metara od mesta udesa se nalazi pešački prelaz. Ona je prelazila ulicu van njega, ali na semaforu je bilo za pešake crveno svetlo, dok je vozaču bilo zeleno. On je skrenuo u ulicu Đuke Dinić da bi ušao u peronski deo, a žena je baš tada prelazila ulicu i on je naleteo na nju. On je nije jako udario, samo je odgurnuo, a onda je ona pala i to na glavu - ispričao nam je očevidac D. G., koji je pomogao ženi dok nije došla Hitna pomoć i odvezla povređenu Nišlijku.