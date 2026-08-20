Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Rudić ulici u Subotici došlo je do dramatičnog razbojništva, kada je opljačkana lokalna zlatarska radnja. Prema nezvaničnim informacijama, maskirani muškarac je ušao u objekat neposredno nakon otvaranja. On je ženu u zlatari poprskao biber-sprejom i zadao joj nekoliko udaraca, nakon čega je uspeo da pobegne sa većom količinom zlata.

U policijskoj upravi u Subotici potvrđuju da se sve dogodilo oko 9.15 časova.

Nakon što je izvršio pljačku, osumnjičeni se sa lica mesta udaljio motociklom, dok je vidno traumatizovana žena u zlatari odmah pozvala pomoć.

Na mesto događaja je ubrzo stiglo nekoliko policijskih patrola, koje su blokirale okolne ulice i obezbedile prostor.

Potraga za osumnjičenim

Tokom prepodneva, forenzičari su obavljali detaljan uviđaj na licu mesta i prikupljali tragove koji bi mogli da pomognu u brzoj identifikaciji počinioca. U okviru intenzivne istrage, pregledane su i nadzorne kamere u okolini zlatarske radnje.

Policija u Subotici ubrzano radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog razbojništva i traga za odbeglim napadačem. Za sada javnosti nije poznato koliko je tačno zlata i drugih dragocenosti odneto iz ovog objekta.