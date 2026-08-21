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Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, postao je najtraženiji i najopasniji begunac u Evropi, za kojim tragaju Interpol, Evropol, kao i policije nekoliko zemalja!

Crnogorska policija saopštila je da nudi nagradu od pola miliona evra za informiacije i obaveštenja koja bi mogla da dovedu do lociranja i hapšenja Zvicera, a pre crnogorske policije, novac u zamenu za informacije o Zviceru ponudal je policija Austrije.

Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

Naime, Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana. Austrija traži odbeglog "kavčanina" zbog optužbi za šverc 83 kilograma kokaina.

Ukoliko postoji više doušnika, nagrada će biti raspodeljena prema relevantnosti dostavljenih informacija. Iz nagrade su isključena lica koja su obavezna da sarađuju u okviru svog privatno-pravnog ili javno-pravnog položaja, kao i lica koja su optužena za saučesništvo u vezi sa optužbama protiv Radoja Zvicera - precizirali su iz Evropola u maju ove godine. Oni su upozorili da je taj begunac iz Kotora opasan i da je "moguće da je naoružan".

Iz Evropola su naveli da Zvicer koristi lažna dokumenta sa najamnje 14 identiteta, a neka od imena su Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli.

- Ima nekoliko ožiljaka usled prostrelnih rana na gornjem delu tela, pretežno na levoj strani - ukazali su ranije iz te agencije.

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Foto: Europol

Inače, crnogorska policija je u nekoliko navrata ove godine pretresala objekte u Crnoj Gori, uglavnom na teritoriji Kotora, koji su u vlansištvu porodice Zvicer. 

- Početkom juna, crnogorska policija je sprovela akciju na području Kotora i Tivta, uz podršku specijalaca. Tada su pretresli vile i stambene zgrade odbeglog vođe kavačkog klana i članova njegove porodice. Ipak, i dalje nema ni traga ni glasa od Zvicera - podseća izvor i dodaje da se u javnosti poslednjih godina spekulisalo o mogućim lokacijama na kojima se Zvicer skriva.

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Zvicerova vila u Kotoru Foto: MUP Crne Gore

- Tragovi su istražitelje često vodili u Južnu Ameriku, ali pojedine nezvanične informacije i operativni podaci govore da se on nalazi i skriva u blizini mesta rođenja, po selima oko Kotora i Nikšića. Kako izvori otkrivaju, sumnja se da je "procenio" da mu je tu najbezbednije, jer dobro poznaje teren i najlakše bi mu bilo da ukoliko postane "opasno" preko divljih prelaza ponovo napusti državu - otkrio je ranije novinar Mladen Mijatović.

Inače, Radoje Zvicer je poslednji put viđen u Crnoj Gori 2021. godine.

- Vođa kavačkog klana oduvek je ličio na duha. Malo toga se o njemu zapravo zna. On može biti bilo gde, na Balkanu, u ostatku Evrope ili čak i u samoj Austriji gde je njegova porodica dolazila na skijanje. Možda je i u Južnoj Americi, na kontinentu kokaina, a možda i u Dubaiju gde su "pali" neki od njegovih saradnika - podsećaju izvori. 

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