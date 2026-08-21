Slušaj vest

Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, postao je najtraženiji i najopasniji begunac u Evropi, za kojim tragaju Interpol, Evropol, kao i policije nekoliko zemalja!

Crnogorska policija saopštila je da nudi nagradu od pola miliona evra za informiacije i obaveštenja koja bi mogla da dovedu do lociranja i hapšenja Zvicera, a pre crnogorske policije, novac u zamenu za informacije o Zviceru ponudal je policija Austrije.

1/14 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

Naime, Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana. Austrija traži odbeglog "kavčanina" zbog optužbi za šverc 83 kilograma kokaina.

- Ukoliko postoji više doušnika, nagrada će biti raspodeljena prema relevantnosti dostavljenih informacija. Iz nagrade su isključena lica koja su obavezna da sarađuju u okviru svog privatno-pravnog ili javno-pravnog položaja, kao i lica koja su optužena za saučesništvo u vezi sa optužbama protiv Radoja Zvicera - precizirali su iz Evropola u maju ove godine. Oni su upozorili da je taj begunac iz Kotora opasan i da je "moguće da je naoružan".

Iz Evropola su naveli da Zvicer koristi lažna dokumenta sa najamnje 14 identiteta, a neka od imena su Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli.

- Ima nekoliko ožiljaka usled prostrelnih rana na gornjem delu tela, pretežno na levoj strani - ukazali su ranije iz te agencije.

Foto: Europol

Inače, crnogorska policija je u nekoliko navrata ove godine pretresala objekte u Crnoj Gori, uglavnom na teritoriji Kotora, koji su u vlansištvu porodice Zvicer.

- Početkom juna, crnogorska policija je sprovela akciju na području Kotora i Tivta, uz podršku specijalaca. Tada su pretresli vile i stambene zgrade odbeglog vođe kavačkog klana i članova njegove porodice. Ipak, i dalje nema ni traga ni glasa od Zvicera - podseća izvor i dodaje da se u javnosti poslednjih godina spekulisalo o mogućim lokacijama na kojima se Zvicer skriva.

Zvicerova vila u Kotoru Foto: MUP Crne Gore

- Tragovi su istražitelje često vodili u Južnu Ameriku, ali pojedine nezvanične informacije i operativni podaci govore da se on nalazi i skriva u blizini mesta rođenja, po selima oko Kotora i Nikšića. Kako izvori otkrivaju, sumnja se da je "procenio" da mu je tu najbezbednije, jer dobro poznaje teren i najlakše bi mu bilo da ukoliko postane "opasno" preko divljih prelaza ponovo napusti državu - otkrio je ranije novinar Mladen Mijatović.

Inače, Radoje Zvicer je poslednji put viđen u Crnoj Gori 2021. godine.