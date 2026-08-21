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Komšije nevenčanih supružnika, kojima se juče srušila kuća u eksploziji, u Velikoj Moštanici, kažu da je nastradali Nebojša K. (48) ranije imao zabrinjavajuće ispade.

On je, podsetimo, poginuo u sredu oko 18 sati, kada je eksplozija sravnila kuću u kojoj je živeo, do temelja. Njegova partnerka Dragana F. (50) je vlasnik kuće i ona je sa povredama zbrinuta u bolnici, dok je njegovo telo nađeno posle tri sata ispod srušenih zidova.

1/7 Vidi galeriju Policija u Velikoj Moštanici Foto: Kurir

- Upoznali su se u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ona radi. Dragana je mnogo volela Nebojšu. Znamo da on nju nikada nije udario, ali smo videli da ga se nekako bojala. On je stalno pominjao neke Zemunce, jer je on valjda iz tog dela grada bio. Tako je i meni jednom rekao: "Nabaviću ti ja skuter kod mojih Zemunaca". Bojim se da je mislio na kradena vozila. Nikada nam nije pričao da ima neke probleme. Uvek je bio raspoložen i dolazio je svaki dan da se družimo kod komšije u bašti, nije radio nigde. On je iz zemunskog kraja, imao je i brak iza sebe. Zimi su išli tamo u njegov stan, a ovde su živeli leti. Njoj nije smetalo što on nema posao i što ga izdržava, uvek smo ih viđali srećne. Nisu se razdvajali. Bili su zajedno oko četiri godine. Međutim, znam da je njenoj majci smetala njihova veza, pa joj je govorila: "Reši ga se, neće se to dobro završiti". Izgleda da je bila u pravu - priča jedan komšija za Kurir.

Drugi žitelj Velike Moštanice kaže da je sada pokojni Nebojša jednom prilikom imao tešku svađu sa jednim komšijom, kojem je, kako on tvrdi, uputio ozbiljne pretnje.

- Svađali su se oko nekog puta i prilaza kućama. Čuo sam da je Nebojša tom komšiji rekao: "Nemoj da ti ja bacim bombu, pa ćeš da vidiš". Svi smo mislili da je to rekao tek tako, a sada čujemo da je u kući imao arsenal oružja. Sada smo svi u potpunom šoku - ispričao je naš sagovornik.

1/6 Vidi galeriju Ruševina u Velikoj Moštanici Foto: Kurir

Kako smo prethodno pisali, tokom uviđaja u kući u Velikoj Moštanici, policija je pronašla čitav arsenal oružja!

- Policajci su iz ruševina izneli nekoliko pištolja, pušaka, eksploziv, kao i jednu bombu. Šta je tačno ekplodiralo i srušilo kuću utvrdiće se, ali se za sada pretpostavlja da je u pitanju eksplozivna naprava kojom je nastradali muškarac nestručno rukovao - ispričao je izvor Kurira.

Nakon opsežne istrage, biće utvrđeno poreklo oružja, kao i sve okolnosti koje su dovele do nezapamćene eksplozije u Velikoj Moštanici.