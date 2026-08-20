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Na autoputu kod Batajnice, u smeru ka beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", danas se dogodila teška saobraćajna nesrećakada je vozilo pod za sada neutvrđenim okolnostima sletelo sa kolovoza.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, za volanom automobila nalazio se muškarac u vidno alkoholisanom stanju. On je tokom vožnje izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je skrenuo sa puta i sleteo sa saobraćajnice.

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Foto: Kurir

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni vozač je sa povredama odmah transportovan u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i pružanja medicinske pomoći.

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Foto: Kurir

Policija vrši uviđaj na mestu udesa kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i uzroci ove nesreće, dok se saobraćaj na ovoj deonici odvija uz povremene zastoje.

Kurir.rs

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