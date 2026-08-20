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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, otkrili su ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane i zaplenili oko 30 kilograma ove opojne droge u suvom i sirovom stanju, a tom prilikom uhapsili dve osobe.

Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, policija je uhapsila S. K. (31) i M. M. (39).

Policija je zatekla osumnjičene u ilegalnoj laboratoriji na teritoriji Grocke prilikom seče i obrade biljaka, a prilikom pretresa pronađena je i kompletna oprema za uzgoj, sušenje i dalju distribuciju ove opojne droge.

1/4 Vidi galeriju Uhapšene dve osobe i zaplenjeno 30 kilograma marihuane u ilegalnoj laboratoriji u Grockoj Foto: MUP Srbije

Takođe, pretresom kuće S. K. pronađeno je oko 325 grama marihuane i vagica za precizno merenje.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.