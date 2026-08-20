"PAO" DILERSKI DVOJAC KOD GROCKE! Policija otkrila tajnu laboratoriju za uzgoj marihuane: Evo kako su im stavljene lisice na ruke (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, otkrili su ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane i zaplenili oko 30 kilograma ove opojne droge u suvom i sirovom stanju, a tom prilikom uhapsili dve osobe.
Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, policija je uhapsila S. K. (31) i M. M. (39).
Policija je zatekla osumnjičene u ilegalnoj laboratoriji na teritoriji Grocke prilikom seče i obrade biljaka, a prilikom pretresa pronađena je i kompletna oprema za uzgoj, sušenje i dalju distribuciju ove opojne droge.
Takođe, pretresom kuće S. K. pronađeno je oko 325 grama marihuane i vagica za precizno merenje.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs