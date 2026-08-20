Policija u Beogradu uhapsila maloletnika zbog pretnji pištoljem nakon popravnog ispita u školi, ugrozivši sigurnost svih prisutnih.
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PRETIO DA ĆE DONETI PIŠTOLJ I OBRAČUNATI SE SA SVIMA Haos nakon popravnog ispita u Beogradu: Uhapšen maloletnik
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Policija u Beogradu danas je uhapsila maloletnika (17) zbog ugrozavanja sigurnosti, a koji je pretio svim prisutnima u školi.
Prema nezvaničnim informacijama, on je u jednoj gimnaziji u Beogradu posle popravnog ispita, zaposledima u školi pretio da će doneti pištolj od kuće i da će se "obračunati sa svima".
Istragu vodi Visoko javno tužilaštvo za maloletnike.
Kurir.rs/Telegraf
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