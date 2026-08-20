Policija u Beogradu danas je uhapsila maloletnika (17) zbog ugrozavanja sigurnosti, a koji je pretio svim prisutnima u školi.

Prema nezvaničnim informacijama, on je u jednoj gimnaziji u Beogradu posle popravnog ispita, zaposledima u školi pretio da će doneti pištolj od kuće i da će se "obračunati sa svima".