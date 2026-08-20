Na Kritu je uhapšen Uroš Ninković, visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana za kojim je Srbija raspisala poternicu, a kod koga su pronađena lažna češka i bih dokumenta
Grčka
KURIR SAZNAJE! Jedan od vođa kavačkog klana pao na Kritu! Evo o KOME je reč! (FOTO)
Slušaj vest
Kako Kurir saznaje, uhapšen je muškarac za koga se sumnja da je Uroš Ninković (38), visokopozicionirani pripadnik Kavačko-Vračarskog kriminalnog klana, za koga operativna saznanja ukazuju da je "vojnik-ubica" za račun Marka Đorđevića Markidjanija i Radoja Zvicera.
Ninković je prilikom privođenja imao falsifikovana lična dokumenta Češke Republike i Bosne i Hercegovine.
Uroš Ninković Foto: Privatna Arhiva
Za Ninkovićem je raspisana i poternica na nacionalnom nivou zbog krivičnog dela Falsifikat, od strane PU za Grad Beograd.
Srpska policija nastavlja operativnu saradnju sa Nacionalnim biroom Interpola Atina, povodom hapšenja ozbiljnog kriminalca na Kritu. Grčka policija istražuje, između ostalog, koji je bio motiv njegovog boravka na Kritu.
Kurir.rs
1 · Reaguj
Komentariši