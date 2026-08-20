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Kako Kurir saznaje, uhapšen je muškarac za koga se sumnja da je Uroš Ninković (38), visokopozicionirani pripadnik Kavačko-Vračarskog kriminalnog klana, za koga operativna saznanja ukazuju da je "vojnik-ubica" za račun Marka Đorđevića Markidjanija i Radoja Zvicera.

Ninković je prilikom privođenja imao falsifikovana lična dokumenta Češke Republike i Bosne i Hercegovine.

Uros Ninkovic
Uroš Ninković Foto: Privatna Arhiva

Za Ninkovićem je raspisana i poternica na nacionalnom nivou zbog krivičnog dela Falsifikat, od strane PU za Grad Beograd.

Srpska policija nastavlja operativnu saradnju sa Nacionalnim biroom Interpola Atina, povodom hapšenja ozbiljnog kriminalca na Kritu. Grčka policija istražuje, između ostalog, koji je bio motiv njegovog boravka na Kritu.

Kurir.rs

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