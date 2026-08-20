Hronika
MUP: Policiji nije prijavljeno zlostavljanje devojaka u Beogradu, pozivamo da se jave osobe ukoliko su bile žrtve ili imaju informacije o tome
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Policijska uprava za grad Beograd, povodom objava koje su se pojavile na pojedinim društvenim mrežama, obaveštava javnost da policiji nisu prijavljeni događaji u naseljima Braće Jerković u blizini Centralnog groblja i nedaleko od vrtića u naselju Medaković u kojima je, kako se navodi, muškarac pokušao seksualno da zlostavlja devojke.
Beogradska policija poziva sugrađanke koje su eventualno bile žrtve bilo kakvog napada, kao i građane ukoliko imaju informacije o navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, da se jave u Policijsku stanicu Voždovac ili na brojeve telefona: 192 i 011/2453656, saopštio je MUP.
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