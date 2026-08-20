Policijska uprava za grad Beograd, povodom objava koje su se pojavile na pojedinim društvenim mrežama, obaveštava javnost da policiji nisu prijavljeni događaji u naseljima Braće Jerković u blizini Centralnog groblja i nedaleko od vrtića u naselju Medaković u kojima je, kako se navodi, muškarac pokušao seksualno da zlostavlja devojke.