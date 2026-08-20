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U naselju Zemun Polje dogodio se težak incident kada su, za sada nepoznati napadači, s leđa prišli dvojici mladića i brutalno ih pretukli.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio iznenada.

Jedan od njih ima teške telesne povrede, dok je drugi zadobio opasnu povredu kičme. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i povređene mladiće sa teškim traumama transportovala u dežurnu zdravstvenu ustanovu, gde im se ukazuje lekarska pomoć i utvrđuje tačan stepen povreda.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog brutalnog napada i traga za napadačima.

Kurir.rs

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