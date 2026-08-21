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Na raskrsnici Ruzveltove i Ulice kraljice Marije u Beogradu juče oko 17 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je mlađi muškarac zadobio povrede opasne po život.

Prema prvim informacijama, do udesa je došlo kada je vozač automobila marke "Volkswagen Touran", državljanin Avganistana A. M. D. (19) koji poseduje probnu vozačku dozvolu, vozio Ruzveltovom ulicom iz pravca Cvijićeve ka Bulevaru kralja Aleksandra levom saobraćajnom trakom.

Dolaskom na raskrsnicu sa Ulicom kraljice Marije, 19-godišnjak nije ispoštovao saobraćajni znak koji obavezuje vozače na kretanje pravo, već je naglo skrenuo ulevo i direktno udario u motocikl marke "Honda" kojim je upravljao M. B. (33).

Od siline udarca, motociklista je pao na kolovoz i zadobio izuzetno teške povrede. On je bez svesti i u kritičnom stanju hitno prevezen u bolnicu, gde mu se lekari trenutno bore za život.

Testiranjem je utvrđeno da državljanin Avganistana nije imao alkohola u krvi u trenutku nesreće.

O celom slučaju odmah je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.