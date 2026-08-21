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Motociklista M. B. (33), koji je juče teško povređen u saobraćajnoj nezgodi na raskrsnici Ruzveltove i Ulice kraljice Marije u Beogradu, preminuo je u bolnici.

Kako je objavljeno, motociklista je u bolnicu primljen bez svesti i sa povredama opasnim po život. Uprkos naporima lekara, podlegao je povredama oko dva sata nakon prijema.

Do nezgode je došlo juče oko 17 časova, kada je automobilom marke "Volkswagen Touran" upravljao državljanin Avganistana A. M. D. (19), koji poseduje probnu vozačku dozvolu.

Prema prvim informacijama, 19-godišnjak se kretao Ruzveltovom ulicom iz pravca Cvijićeve ka Bulevaru kralja Aleksandra levom saobraćajnom trakom.

Dolaskom na raskrsnicu sa Ulicom kraljice Marije, nije ispoštovao saobraćajni znak koji obavezuje vozače na kretanje pravo, već je skrenuo ulevo i direktno udario u motocikl marke "Honda" kojim je upravljao M. B.

Od siline udarca motociklista je pao na kolovoz i zadobio teške povrede.

Alkotestiranjem je utvrđeno da osumnjičeni državljanin Avganistana nije imao alkohola u krvi u trenutku nesreće.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, protiv vozača A. M. D. (19) podneta je krivična prijava za teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.