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Urošu Miloševiću (31), bivšem fudbaleru iz Srbije, određen je pritvor u Portugalu zbog sumnje da je kao pripadnik balkanskog kartela učestvovao u švercu velikih količina kokaina!

Podsetimo, Milošević je uhapšen 12. avgusta na auto-putu A6 u blizini Eštramoza u Portugalu i to dok je bio za volanom kombija u kom je bila 1,5 tona kokaina, kao i dva komada napunjenog oružja, spremnog za upotrebu. Zaplenjena droga, koju je prevozio bivši fudbaler, procenjuje se na 70 miliona evra.

Zaplenjen kokain Foto: Polícia Judiciária

- Srpski sportista je jedna od tri uhapšene osobe, inače svi uhapšeni su srpske nacionalnosti, u zajedničkoj akciji portugalske i španske policije. Sumnja se da su oni bili deo balkanskog kartela, a njihovo hapšenje rezultat je velike policijske akcije koja je bila usmerena na razbijanje moćne ćelije balkanskog kartela iz Kosta del Sola - pišu portugalski, ali i španski mediji.

Kako dalje navode, sumnja se da je Uroš Milošević u lancu šverca kokaina bio zadužen za kopneni transport ovog narkotika.

- Droga je u Portugal stizala brodovima i tu je iskrcavana, a onda je preuzimana i pakovana u kombije i kamione i prevožena u sedište ćelije balkanskog kartela na Iberijskom poluostrvu u Španiji. Uhapšeni Milošević je, kako se sumnja, bio angažovan kao kurir koji je drogu iz Portugala trebalo da kopnenim putem (preko autoputa A6 koji vodi ka španskoj granici) vrati u Španiju, odakle bi se dalje distribuirala po Evropi - objašnjavavju izvori portugalskih i španskih medija kako je funkionisala mreža.

Zaplenjen kokain Foto: Polícia Judiciária

Oni navode i da je balkanski kartel trenutno najmoćnija organizacija za šverc kokaina, navodeći da njihove vođe direktno sarađuju sa proizvođačima ovog narkotika u Južnoj Americi. Kako dodaju, pored Miloševića, u Španiji je u okviru iste akcije uhapšeno još dvoje osumnjičenih Srba i tom prilikom zaplenjeno je 3,7 tona kokaina.

- Ovo hapšenje u Portugali i Španiji je istorijski udarac balakanskom kartelu - piše Huelvahoy.

Inače, uhapšeni Uroš Milošević je tokom fudbalske karijere nastupao za nekoliko srpskih klubova, među kojima su Čukarički, IM Rakovica, Teleoptik i Sinđelić Beograd. Sportsku karijeru je završio 2022. godine.

- Sumnja se da je tada uplovio u neke druge vode. Od uspeštnog sportiste došao je do narko-bosa - piše španski portal Marca.