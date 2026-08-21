Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dečak (12) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć, oko 22 časa i 40 minuta, dogodila u selu Bagrdan kod Jagodine.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su automobil "opel astra", kojim je upravljao I.N. i motocikl bez registarskih oznaka kojim je upravljao maloletnik. Na motociklu se kao suvozač nalazilo i dete rođeno 2014. godine.

Prema dostupnim informacijama, maloletnik koji je upravljao motociklom nema vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju, a u trenutku nezgode, kako se tvrdi, ni on ni dete koje je prevozio nisu imali zaštitne kacige.

Povređeni dečak zadobio je teške telesne povrede u vidu preloma lobanje. Nakon ukazane pomoći, dete je transportovano u Beograd, u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Maloletni vozač motocikla zadobio je lake telesne povrede.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo usled presecanja putanje kretanja motocikla od strane putničkog vozila. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.