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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je 17. avgusta 2026. godine istragu protiv trojice osumnjičenih zbog sumnje da su u periodu od 13. do 15. avgusta 2026. godine upotrebom sile i pretnje zadržali oštećenog O.F., u nameri da ga prinude da nešto trpi.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima Goranu B. (18), Mateji V. (21) i Filipu N. (29) se na teret stavlja krivično delo otmica.

- Postoje osnovi sumnje da je 13. avgusta F.N. sa više NN lica iz parka na teritoriji GO NovI Beograd odveo oštećenog O.F. i zadržao ga u stanu na teritorji Zemuna gde neprijavljeno boravi. Oštećeni je bio vezan, dok su mu različitim predmetima nanosili povrede u predelu tela i glave, koje su od strane lekara skupno procenjene kao teške telesne povrede opasne po život. Oštećeni O.F. je 15. avgusta u ranim jutarnjIm časovima pobegao iz stana. Osumnjičeni su navedeno učinili po prethodnom dogovoru Gorana B. sa NN licem, koje ga je kontaktiralo putem aplikacije Signal, ponudilo mu novac u iznosu od 2.000 evra u zamenu za izvršenje navedenog krivičnog dela, te mu je davalo instrukcije za postupanje prema oštećenom - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako dalje dodaju, sumnja se da je 13. avgusta osumnjičenima dat novac u iznosu od 300 evra na ime troškova prevoza i boravka u kući u Zemunu.

- Osumnjičeni Goran N. i Mateja V. su pred postupajućim javnim tužiocem saslušani 17. avgusta i izneli su svoje odbrane. Nakon saslušanja osumnjičenih postupajući javni tužilac je predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, i alternativno - meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, ukoliko smatra da ne postoje uslovi za određivanje pritvora. Takođe je predložio da se Filipu N., koji se nalazi u bekstvu, odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i da se za njim raspiše poternica - piše u saopštenju VJT, u kom se dodaje:

- Povodom netačnih informacija i interpretacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da postupajući javni tužilac u trenutku podnošenja krivične prijave nije od strane policije bio informisan da se radi o licima povezanim sa bilo kojom organizovanom kriminalnom grupom, pa ni kolokvijalno nazvanom "vračarska grupa". U dosadašnjem toku postupka tužilaštvo je preduzelo sve potrebne dokazne radnje u cilju prikupljanja dokaza. Ovim putem ponovo apelujemo na medije da ne objavljuju neproverene informacije, te tako utiču na sam tok istrage - naglasili su iz tužilaštva.