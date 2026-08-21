Slušaj vest

Uroš Milošević (31), bivši fudbaler, trenutno je u žiži međunarodne javnosti, ali ne zbog svojih sportskih uspeha, već zbog sumnje da je pripadnik balkanskog kartela, najmoćnije organizacije za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu!

Podsetimo, on je uhapšen u Portugalu dok je u kombiju prevozio 1,5 tona kokaina, a sumnja se da mu je odredište bila baza u Španiji, u mestu Kosta del Sol.

Uroš MIlošević Foto: Polícia Judiciária, Printscreen/transfermarkt.com

- Sumnja se da je on bio zadužen za kopneni transport narkotika od Portugala do Španije. Vrednost droge koju je prevozio procenjuje se na 70 miliona evra, a prilikom hapšenja kod sebe je imao i dve napunjene puške - podseća izvor na detalje akcije koju su sprovele portugalska i španska policija. Pored Miloševića, u istoj akciji uhapšeno je još dvoje Srba u Španiji, ali njihov identitet, za sada, nije saopšten.

Inače, uhapšeni Uroš Milošević je tokom fudbalske karijere nastupao za nekoliko srpskih klubova, među kojima su Čukarički, IM Rakovica, Teleoptik i Sinđelić Beograd. Sportsku karijeru je završio 2022. godine.

Foto: Polícia Judiciária

- Sumnja se da je tada uplovio u neke druge vode. Od uspeštnog sportiste došao je do narko-bosa. Povezao se sa kriminalcima i praktično postao deo moćnog kartela za šverc velikih količina narkotika - piše španski portal Marka.

Za razliku od pompeznog hapšenja, Milošević je na terenu imao "tihu" karijeru u domaćim okvirima.

- Prve fudbalske korake i juniorski staž proveo je u redovima beogradskog FK Čukarički, a tokom profesionalne karijere nastupao je isključivo za klubove iz nižih rangova takmičenja i beogradskih liga. Nosio je dresove klubova IM Rakovica, FK Teleoptik i Sinđelić Beograd. Pred sam kraj aktivnog igranja fudbala nastupao je za OFK Žarkovo, a igračku karijeru zvanično je završio u leto 2022. godine u dresu ekipe Umke - kaže naš izvor.

Foto: Polícia Judiciária