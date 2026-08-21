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Misteriozni nestanak meštanina sela Đunis, Milana Ivića (75), potresao je njegove porodicu i komšije u sredu posle podne, kada se stariji muškarac nije vratio kući.

Kako saznajemo, on je kobne večeri otišao na pecanje, a danas je već drugi dan kako se nije vratio.

- Rekao je supruzi da ide da peca u selu. Ona ga je čekala i zvala na telefon, ali se on nije javljao, pa se odmah zabrinula da mu se nešto nije dogodilo i prijavila je nestanak policiji - priča za Kurir komšija porodice Ivić.

On kaže i da nestali Milan ima određene zdravstvene probleme.

- Ne verujemo da se utopio, jer tu gde je otišao da peca je plitko, to je potok... Molimo se da ga nađu živog i zdravog - zaključuje komšija.

Iz Policijske uprave Kruševac potvrdili su za Kurir da im je nestanak meštanina sela Đunis prijavljen i da je potraga u toku.